ФОТО. 1 удар в створ: статистика финала ЛЧ между ПСЖ и Арсеналом
Канониры не удивили своей игрой
30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.
После матча статистический ресурс Opta обнародовал данные по матчу.
Канониры в этой встрече нанесли только 1 удар в створ ворот парижан – он стал голевым. У ПСЖ 4 удара в створ ворот соперника.
PSG are European champions - again!— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 30, 2026
They become just the second team to win back-to-back titles in the #UCL era.
A brave performance from Arsenal, but they fall at the final hurdle in the most brutal way. pic.twitter.com/onIKat5rR1
