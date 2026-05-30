Лига чемпионов30 мая 2026, 22:28 | Обновлено 30 мая 2026, 22:37
ФОТО. УЕФА выбрал лучшего игрока финала Лиги чемпионов
Награду получил Витинья
Португальский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Витинья признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти).
В этой встрече 26-летний футболист провел на поле 105 минут и не отличился результативными действиями, но отдал 3 передачи под удар для партнеров.
В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Витинья провел 17 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
если бы не Кварацхелия то Арсенал бы наверное так и дотерпел
Це через дві-три хвилини після серії пенальті брали інтерв'ю в Дезере Дуе. Підбіг Вітінья. Схопив Дуе, як діти школі. Та й на тому інтерв'ю інтелігентно, по англійськи, завершилося. Тепер розумію чого такий радий. Хоча не в тому напевно була причина. Але може косить під золотйи мяч.
Кращими були наш лев забарний та його друг сафронов
