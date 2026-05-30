ФОТО. УЕФА выбрал лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Португальский полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Витинья признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:1, 4:3 по пенальти).

В этой встрече 26-летний футболист провел на поле 105 минут и не отличился результативными действиями, но отдал 3 передачи под удар для партнеров.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Витинья провел 17 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

