Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Футбол должен быть веселым». Де Брюйне рад увольнению Конте из Наполи
Италия
30 мая 2026, 23:04 |
378
1

«Футбол должен быть веселым». Де Брюйне рад увольнению Конте из Наполи

Бельгиец открыто раскритиковал тренера за осторожный футбол

30 мая 2026, 23:04 |
378
1 Comments
«Футбол должен быть веселым». Де Брюйне рад увольнению Конте из Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Конте и Де Брюйне

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне не скрывал своего удовлетворения увольнением Антонио Конте с поста главного тренера неаполитанской команды.

Бельгиец открыто раскритиковал специалиста и его видение футбола. Он обвинил тренера в том, что из-за него весь сезон превратился в сплошное разочарование.

«Для меня Конте не должен был оставаться. Это был тяжелый год, потому что у него совсем другое видение футбола. Футбол должен быть также веселым, в прошлом году мне сказали, что мы будем играть определенным образом, но в итоге все оказалось иначе. Играть по схеме 5-4-1 — не лучший вариант. Наш лучший бомбардир забил всего десять голов», — пожаловался футболист.

В текущем сезоне «Наполи» занял второе место в чемпионате Италии. Команда набрала 76 очков в 38 матчах.

По теме:
МЮ предложил Интеру приобрести Магуайра
Кандидат №1. Назван клуб, который может возглавить Слот после Ливерпуля
ОФИЦИАЛЬНО. Работал в Наполи и Ювентусе. Аталанта сменила спортдира
Кевин Де Брюйне Антонио Конте Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 30 мая 2026, 14:53 59
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026

Александра достойно отыграла против Шнайдер в 1/16 финала, едва не взяв первый сет

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 22:18 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ага, с Аллегри все будет по-другому. Вместо 5-4-1 будете играть 5-3-2, ахах
Ответить
0
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 7
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем