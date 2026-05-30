«Футбол должен быть веселым». Де Брюйне рад увольнению Конте из Наполи

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне не скрывал своего удовлетворения увольнением Антонио Конте с поста главного тренера неаполитанской команды.

Бельгиец открыто раскритиковал специалиста и его видение футбола. Он обвинил тренера в том, что из-за него весь сезон превратился в сплошное разочарование.

«Для меня Конте не должен был оставаться. Это был тяжелый год, потому что у него совсем другое видение футбола. Футбол должен быть также веселым, в прошлом году мне сказали, что мы будем играть определенным образом, но в итоге все оказалось иначе. Играть по схеме 5-4-1 — не лучший вариант. Наш лучший бомбардир забил всего десять голов», — пожаловался футболист.

В текущем сезоне «Наполи» занял второе место в чемпионате Италии. Команда набрала 76 очков в 38 матчах.