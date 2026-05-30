ПСЖ или Арсенал? Обладатель трофея ЛЧ 2025/26 определится в серии пенальти

Обладатель трофея Лиги чемпионов сезона 2025/26 определится в серии пенальти.

По итогам 120 минут финального матча между ПСЖ и Арсеналом (основное время + овертайм) зафиксирована ничья со счетом 1:1.

На 6-й минуте для канониров забил Кай Хаверц, а на 65-й пенальти в составе парижан реализовал Усман Дембеле.

Лига чемпионов 2025/26. Финал, 30 мая

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (серия пенальти)

Голы: Дембеле, 65 (пен.) – Хаверц, 6