Лига чемпионов30 мая 2026, 21:46 | Обновлено 30 мая 2026, 21:52
205
0
ПСЖ или Арсенал? Обладатель трофея ЛЧ 2025/26 определится в серии пенальти
По итогам 120 минут на Пушкаш Арена была зафиксирована ничья со счетом 1:1
30 мая 2026, 21:46 | Обновлено 30 мая 2026, 21:52
205
0
Обладатель трофея Лиги чемпионов сезона 2025/26 определится в серии пенальти.
По итогам 120 минут финального матча между ПСЖ и Арсеналом (основное время + овертайм) зафиксирована ничья со счетом 1:1.
На 6-й минуте для канониров забил Кай Хаверц, а на 65-й пенальти в составе парижан реализовал Усман Дембеле.
Лига чемпионов 2025/26. Финал, 30 мая
ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (серия пенальти)
Голы: Дембеле, 65 (пен.) – Хаверц, 6
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 мая 2026, 10:20 2
Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне
Футбол | 30 мая 2026, 08:23 9
Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной
Футбол | 30.05.2026, 14:35
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
Футбол | 30.05.2026, 19:21
Комментарии 0
Популярные новости
29.05.2026, 08:22 1
28.05.2026, 16:50 34
28.05.2026, 20:40 5
30.05.2026, 06:58 2
29.05.2026, 00:28 12
29.05.2026, 07:53
29.05.2026, 23:09 8
29.05.2026, 13:17