Лига чемпионов
30 мая 2026, 21:39 | Обновлено 30 мая 2026, 21:47
Дембеле вошел в элитный клуб бомбардиров Лиги чемпионов

Француз стал 5-м игроком с интересным бомбардирским достижением в одном сезоне ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле стал 5-м игроком в истории Лиги чемпионов, который в течение одного сезона забивал на групповом этапе/этапе лиги, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.

Забил Дембеле в решающем матче сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.

К французу подобным достижениям отмечались Диего Милито (2009/10), Лионель Месси (2010/11), Криштиану Роналду (2013/14) и Садио Мане (2017/18).

Напомним, что Дембеле также стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

