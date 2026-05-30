Дембеле вошел в элитный клуб бомбардиров Лиги чемпионов
Француз стал 5-м игроком с интересным бомбардирским достижением в одном сезоне ЛЧ
Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле стал 5-м игроком в истории Лиги чемпионов, который в течение одного сезона забивал на групповом этапе/этапе лиги, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале.
Забил Дембеле в решающем матче сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.
К французу подобным достижениям отмечались Диего Милито (2009/10), Лионель Месси (2010/11), Криштиану Роналду (2013/14) и Садио Мане (2017/18).
Напомним, что Дембеле также стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
Ousmane Dembélé devient le 5e joueur à marquer en phase de groupes, en 8es de finale, en quarts de finale, en demi-finale et en finale lors d'une saison en Ligue des Champions après Diego Milito en 2009/10, Lionel Messi en 2010/11, Cristiano Ronaldo en 2013/14 et Sadio Mané en…— Stats Foot (@Statsdufoot) May 30, 2026
