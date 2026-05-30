Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале КЕЧ/ЛЧ
Француз первым с 2017 года отметился подобным достижением
Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.
До Дембеле подобным достижениям отмечались только Альфредо Ди Стефано (дважды), Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Лионель Месси и Криштиану Роналду (дважды).
Победители «Золотого мяча», забивавшие в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов
- Альфредо Ди Стефано (1958 и 1960)
- Йохан Кройф (1972)
- Мишель Платини (1985)
- Марк ван Бастен (1989)
- Лионель Месси (2011)
- Криштиану Роналду (2014 и 2017)
- Усман Дембеле (2026)
Les tenants du ballon d'or ayant marqué en finale de C1 :— Stats Foot (@Statsdufoot) May 30, 2026
- Alfredo Di Stéfano en 1958 et en 1960
- Johan Cryuff en 1972
- Michel Platini en 1985
- Marco van Basten en 1989
- Lionel Messi en 2011
- Cristiano Ronaldo en 2014 et en 2017
- OUSMANE DEMBELE en 2026 #PSGARS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арсенал быстро вышел вперед в решающем поединке главного еврокубка
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины