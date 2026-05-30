Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале КЕЧ/ЛЧ

Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.

До Дембеле подобным достижениям отмечались только Альфредо Ди Стефано (дважды), Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Лионель Месси и Криштиану Роналду (дважды).

Победители «Золотого мяча», забивавшие в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов

Les tenants du ballon d'or ayant marqué en finale de C1 :



- Alfredo Di Stéfano en 1958 et en 1960

- Johan Cryuff en 1972

- Michel Platini en 1985

- Marco van Basten en 1989

- Lionel Messi en 2011

- Cristiano Ronaldo en 2014 et en 2017

- OUSMANE DEMBELE en 2026 #PSGARS