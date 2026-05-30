  4. Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале КЕЧ/ЛЧ
30 мая 2026, 21:23 |
Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале КЕЧ/ЛЧ

Француз первым с 2017 года отметился подобным достижением

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле стал 7-м обладателем «Золотого мяча», забившим в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Произошло это в решающем матче сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.

До Дембеле подобным достижениям отмечались только Альфредо Ди Стефано (дважды), Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Лионель Месси и Криштиану Роналду (дважды).

Победители «Золотого мяча», забивавшие в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов

  • Альфредо Ди Стефано (1958 и 1960)
  • Йохан Кройф (1972)
  • Мишель Платини (1985)
  • Марк ван Бастен (1989)
  • Лионель Месси (2011)
  • Криштиану Роналду (2014 и 2017)
  • Усман Дембеле (2026)
Сергей Турчак
