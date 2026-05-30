Пирс МОРГАН: «Этот арбитр – посмешище. Все решения против Арсенала»
Британцу не понравилось судейство в финале ЛЧ
Известный британский журналист, телеведущий и болельщик лондонского «Арсенала» Пирс Морган подверг резкой критике немецкого арбитра Даниэля Зиберта.
Бригада немца обслуживает финал ЛЧ ПСЖ – «Арсенал». На 65-й минуте встречи Зиберт назначил пенальти в ворота «канониров» после того, как мяч попал в руку вингера лондонской команды Букайо Сака.
«Этот арбитр – просто посмешище. Решение за решением принимаются против нас», – написал Морган у себя в X.
По итогам основного времени счет в матче 1:1.
This referee is a joke.— Piers Morgan (@piersmorgan) May 30, 2026
Decision after decision after decision going against us.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
