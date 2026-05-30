Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 мая 2026, 21:08 | Обновлено 30 мая 2026, 21:33
Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

Первый матч украинской сборной под руководством Мальдеры

31 мая в польском Вроцлаве состоится товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины. Две команды, которые не смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира-2026 начинают подготовку к Лиге наций-2026/27 и очередному отборочному циклу – на этот раз на чемпионат Европы-2028.

Сборная Польши не смогла напрямую квалифицироваться на ЧМ-2026, пропустив на первое место в своей группе Нидерланды. Вследствие этого полякам пришлось играть матчи плей-офф квалификации, где они в полуфинале сперва справились с Албанией (2:1), но в решающем поединке уступили Швеции (2:3).

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Примечательно, что именно шведы до этого преградили путь на чемпионат мира и для сборной Украины, обыграв ее в полуфинале плей-офф квалификации со счетом 3:1. Поэтому вместо битвы за путевку на чемпионат мира в марте, сборные Польши и Украины проведут сейчас матч, который будет носить лишь товарищеский статус.

Невыход сборной Польши на ЧМ-2026 не оказался фатальным для Яна Урбана, который сохранил пост главного тренера национальной команды, занимаемый им с лета 2025-го. Этот наставник уже успел войти в курс дел и понять кадровые резервы своей команды, а вот в сборной Украины после фиаско в квалификации на мундиаль произошли масштабные перемены – Сергей Ребров был уволен с должности главного тренера, а на эту позицию совсем недавно назначен итальянец Андреа Мальдера.

55-летний Мальдера ранее работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, а также помогал Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе». Однако опыта работы главным тренером у Мальдеры нет, и ближайший матч с Польшей станет для Андреа дебютом в новой роли.

Безусловно, Мальдера знаком с украинским футболом, однако он не работал на наших просторах с 2021-го, вследствие чего с рядом игроков ему лишь только предстоит познакомиться. Буквально 30 мая Андреа провел первую тренировку с «сине-желтыми», и вполне логично предположить, что за один день наставник не успеет ничего кардинальным образом изменить в действиях сборной.

Скорее всего, матч с Польшей будет типичной «обкаткой» как определенных тактических решений нового наставника, так и кадрового выбора тренерского штаба украинской сборной. Это знакомство, которое крайне необходимо как самому Мальдере, так и каждому из его новых подопечных. Впрочем, такого рода неопределенность и «сыроватость» способна сыграть на руку сборной Польши – команде более монолитной и вышколенной, имеющей тренерский штаб, чьи требования понятны всем членам коллектива.

С другой стороны, Украине может помочь фактор дополнительной мотивации, который всегда присутствует в любой команде с приходом нового главного тренера. Каждый из игроков будет стараться доказать свою полезность и правильность выбора в его пользу. И на уровне психологии «сине-желтые» точно не будут уступать, а то и будут превосходить оппонента.

Если говорить о прогнозе, то Польша все-таки фаворит дуэли, но при желании сделать ставку, лучше ориентироваться на то, что обе команды забьют. Это кажется практически беспроигрышным вариантом, который даст возможность не так переживать непосредственно за результат. А последний, как известно, в спаррингах не настолько и важен.

