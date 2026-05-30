Лига чемпионов30 мая 2026, 21:14 | Обновлено 30 мая 2026, 21:15
ФОТО. Дембеле получил травму в финале Лиги чемпионов и не сыграет овертайм
Луис Энрике заменил Усмана после основного времени поединка против Арсенала
29-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле получил травму в финале Лиги чемпионов 2025/26 против Арсенала.
Дембеле не сыграет в овертайме – наставник парижан Луис Энрике заменил обладателя Золотого мяча 2025 на Гонсалу Рамуша.
новость дополняется...
