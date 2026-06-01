Президент известного клуба выплатил деньги игрокам сборной Украины

Футболисты сборной Украины недавно получили неожиданное финансовое вознаграждение.

По информации источника, владелец WhiteBIT и президент «Металлиста 1925» Владимир Носов премировал игроков сборной через криптовалютную платформу. Сообщается, что на счет каждого футболиста поступило от 10 до 15 тысяч долларов.

Произошло это после сентябрьских матчей сборной Украины – против Швеции (1:3) и Албании (1:0).

Отмечается, что переводы осуществлялись через сервис WhiteBIT, после чего футболисты самостоятельно конвертировали полученные средства. Речь идет о возможном разовом вознаграждении за выступления национальной команды в последних матчах.