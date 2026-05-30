Увольнение Слота неоправданно. Ему должны были дать еще хотя бы полгода

Вердикт совета директоров «мерсисайдцев» точно вынесен не под влиянием эмоций, иначе бы дороги клуба и его менеджера разошлись раньше. Это взвешенный шаг, в большей степени продиктованный неудачными, по мнению руководства, результатами и, как сказано в официальном пресс-релизе, изменением направления развития команды. Попробуем выяснить, действительно ли все было плохо, и «Ливерпулю» нужна кардинальная перестройка.

Почти год назад я написал материал, почему чемпионство «скаузеров» – это аномалия. Уверен, что Слот сам прекрасно это понимал, ведь выиграть АПЛ в дебютном сезоне – это что-то действительно космическое. Неудивительно поэтому, что Арне летом начал процесс перестройки команды с точки зрения кадровых изменений и стиля игры. На трансферы клуб потратил около 0,5 миллиарда фунтов стерлингов. После таких финансовых вливаний понятно, что боссы «красных» ожидали по меньшей мере повторения борьбы за титул. Однако получилось иначе, и тому есть совокупность причин.

В футбол играют не деньги, а люди. Это – ключевой постулат, почему усиление команды не сработало. Пройдемся по каждому новичку.

Александер Исак не играл добрую половину сезона. Первые месяцы набирал форму, а еще около 12-ти недель пропустил из-за травм. 4 гола за 22 матча – это ужас для самого дорогого футболиста в истории Премьер-лиги.

Уго Экитике. Стал основным, сыграл 45 встреч и забил 17 мячей, однако в середине апреля получил разрыв ахилла. Выбыл ориентировочно до конца 2026 года.

Флориан Вирц. Получил в «Ливерпуле» роль, отличную от той, что была в Германии. Привык к амплуа к зиме, совершив первое результативное действие только в декабре. Дальше было лучше. В общей сложности 49 матчей и 17 результативных действий в дебютный сезон – хороший показатель.

Джереми Фримпонг. Одинаково не сумел в полной мере проявить себя ни правым защитником, ни правым вингером. Демонстрировал быстроту и работоспособность, но очень не хватало креатива. 35 матчей, 2 гола, 2 ассиста – неплохо, однако в целом довольно средний сезон, по итогу которого Джереми не взяли на чемпионат мира.

Милош Керкез. Запомнился самоотдачей и желанием бороться в каждом эпизоде. Как и Фримпонгу, не хватало креатива. У Милоша были проблемы с позиционной игрой, и он довольно мало обострял в атаке. 32-летний Энди Робертсон именно в наступательных действиях выглядел гораздо лучше. 48 матчей, 2 гола, 2 ассиста. Венгр играл достаточно, хотя выглядел вяло.

Джованни Леони. Порвал кресты в дебютном поединке и больше не поле не появлялся.

А еще добавим к этому ожидаемый спад Мохаммеда Салаха, которому так и не нашлось по ходу сезона полноценной замены, в общем плохой перформанс Алексиса МакАлистера, много терявшего мячей и недорабатывавшего в защите, и периодические повреждения Алиссона, которого Мамардашвили точно не смог заменить с точки зрения игры ногами. Травмы Джо Гомеза даже можно не вспоминать – это уже просто какой-то мем, из-за чего ван Дейку пришлось сыграть все 38 матчей АПЛ без замен.

Что мы имеем? «Ливерпуль» большую часть сезона искал свою игру и не мог выставить оптимальный состав. А футболисты, являвшиеся лидерами прошлого сезона, в этом выглядели бледной тенью себя предыдущих. Доминик Собослаи чуть ли не единственный, кто выдал свой максимум. Кампанию 2025/2026, учитывая все кадровые неурядицы и изменение тактического стиля, смело можно назвать переходной. После ухода Юргена Клоппа было очевидно, что такой год у «мерсисайдцев» будет, и от сложной перестройки никуда не деться. Это происходит с каждым клубом, где идут логичные изменения после прихода нового менеджера. Но, несмотря на сложный сезон, «красные» попали в Лигу чемпионов и добрались до четвертьфинала этой самой ЛЧ. Как для переходного сезона, результат достаточно приемлемый.

Слот совершил переход команды на новую тактическую модель, то есть самое трудное уже позади. Теперь ему нужны 3–4 новичка (вингер, центрбек, центральный полузащитник и фланговый защитник). Для этого уже не обязательно нужны футболисты за 100+ млн. Можно найти исполнителей за 40–60 млн или дешевле и встроить их в уже существующую систему. Что-то по типу трансферов Робертсона, Сане, Фирмино и Салаха во времена Клоппа. Да, новичкам нужно время, чтобы сыграться, однако полгода будет вполне достаточно, и в новом сезоне мы снова имеем шанс увидеть «Ливерпуль», который сможет бороться за трофеи. Тем более не знаем, как будет выглядеть постчемпионский «Арсенал», сможет ли Майкл Каррик стать новым Алексом Фергюсоном для «Манчестер Юнайтед» и какая перестройка ждет «Челси» и «Манчестер Сити» с новыми тренерами. Однако что делает руководство «скаузеров»? Увольняет Слота после трудного, но не самого плохого сезона и декларирует изменение направления развития. Новый менеджер придет с новыми идеями, и перестройка команды может от этого только затянуться. Следует понимать, что «Ливерпуль» – это гранд и, например, если у условного Андони Ираолы получилось в «Борнмуте», отнюдь не факт, что он справится с работой в более именитом клубе. Унаи Эмери легко подтвердит, что иногда есть специалисты, созданные именно для команд второго сорта.

Что ж, будем ждать, кто возглавит «мерсисайдцев», но решение об увольнении Арне Слота пока выглядит нелогичным и странным.

Игорь ЯВКИН