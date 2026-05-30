Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2026. Где и когда состоится матч?
30 мая 2026, 22:50 | Обновлено 30 мая 2026, 22:59
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2026. Где и когда состоится матч?

ПСЖ поборется с Астон Виллой за трофей 12 августа на Ред Булл Арена в Зальцбурге, Австрия

Getty Images/Global Images Ukraine. Суперкубок УЕФА

30 мая французский ПСЖ вместе с украинским центральным защитником Ильей Забарным завоевал трофей Лиги чемпионов 2025/26, переиграв в финале лонднонский Арсенал в серии пенальти (1:1, пен. 4:3).

Благодаря победе в главном еврокубковом турнире парижане получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником столичной команды Франции будет английская Астон Вилла, которая завоевала титул Лиги Европы этого сезона. В финале ЛЕ вилланы разгромили Фрайбург со счетом 3:0.

ПСЖ и Астон Вилла сойдутся в матче за Суперкубок УЕФА 2026 12 августа на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге, Австрия.

ПСЖ уже дважды играл в матче за Суперкубок УЕФА. В 1996 году парижане уступили Ювентусу по сумме двух встреч со счетом 2:9 (тогда был двухматчевый формат). А в прошлом сезоне ПСЖ по пенальти выиграл трофей у Тоттенхэма (2:2, пен. 4:3).

Астон Вилла во второй раз сыграет за Суперкубок УЕФА. В 1982 команда из Бирмингема одолела Барселону с общим счетом 3:1 (0:1, 3:0).

🏆 Суперкубок УЕФА 2026. 12 августа

🏟 Ред Булла Арена, Зальцбург (Австрия)

ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)

Инфографика

Даниил Агарков
на останій картинці наче погба і решфорд
Тоттенхем так Тоттенхем😁
динамо я так розумію в суперкубку грати не буде? 
Це через 4 місце в УПЛ чи через 27 місце в Лізі Конференцій?
