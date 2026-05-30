30 мая 2026, 18:11 | Обновлено 30 мая 2026, 18:19
Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й

Аманда Анисимова неожиданно уступила Диан Парри в матче третьего раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова из США сенсационно проиграла матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции 2026.

Поражение известной американке нанесла Диан Парри (Франция, WTA 92), которая одержала победу на решающем супертай-брейке третьего сета. Встреча завершилась за 2 часа и 46 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США) [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)

Это было первое очное противостояние.

Парри стартовала в Париже с победы над украинкой Ангелиной Калининой, оформив камбек после проигранной партии со счетом 0:6. Помимо Калининой и Анисимовой, Диан также выбила Энн Ли. Следующей соперницей француженки будет Майя Хвалиньская.

Диан впервые в карьере сыграет во второй неделе турнира Grand Slam.

Хто на Ангеліну гнав — підняли руки, встали і вийшли в коридор )
