Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова из США сенсационно проиграла матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции 2026.

Поражение известной американке нанесла Диан Парри (Франция, WTA 92), которая одержала победу на решающем супертай-брейке третьего сета. Встреча завершилась за 2 часа и 46 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США) [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)

Это было первое очное противостояние.

Парри стартовала в Париже с победы над украинкой Ангелиной Калининой, оформив камбек после проигранной партии со счетом 0:6. Помимо Калининой и Анисимовой, Диан также выбила Энн Ли. Следующей соперницей француженки будет Майя Хвалиньская.

Диан впервые в карьере сыграет во второй неделе турнира Grand Slam.