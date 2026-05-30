Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финал Лиги чемпионов. Обнародованы стартовые составы на матч ПСЖ – Арсенал
30 мая 2026, 17:50 | Обновлено 30 мая 2026, 18:28
7

Финал Лиги чемпионов. Обнародованы стартовые составы на матч ПСЖ – Арсенал

Луис Энрике оставил Илью Забарного в резерве на решающий поединок (30 мая, 19:00)

Наставники команд ПСЖ и Арсенал – Луис Энрике и Микель Артета соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный остался в резерве. В центре обороны столичного коллектива Франции сыграют Маркиньос и Пачо.

ПСЖ сыграет с тремя атакующими игроками – по флангам Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, в центре выйдет Усман Дембеле. У Арсенала изначально будет один нападающий – Кай Хаверц. Чуть ниже немца располагаются Леандро Троссар, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Решающий поединок главного еврокубка начнется 30 мая в 19:00 по Киеву на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште, столице Венгрии.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Арсенал

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле

Арсенал: Рая, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Майлз Льюис-Скелли, Сака, Едегор, Троссар, Хаверц

Инфографика

Даниил Агарков
Всі отримаємо кулаки за Арсенал... 
Показать Скрыть 1 ответ
Арсенал переможе! 3-2! 
Забірний в резерві,як неочікувано 😱
У Арсеналу на лавці навіть краще, ніж ПСЖ. 
Ох стерненко и тугой плуг)
Не уровень 
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
