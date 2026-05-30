Финал Лиги чемпионов. Обнародованы стартовые составы на матч ПСЖ – Арсенал

Наставники команд ПСЖ и Арсенал – Луис Энрике и Микель Артета соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный остался в резерве. В центре обороны столичного коллектива Франции сыграют Маркиньос и Пачо.

ПСЖ сыграет с тремя атакующими игроками – по флангам Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, в центре выйдет Усман Дембеле. У Арсенала изначально будет один нападающий – Кай Хаверц. Чуть ниже немца располагаются Леандро Троссар, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Решающий поединок главного еврокубка начнется 30 мая в 19:00 по Киеву на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште, столице Венгрии.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Арсенал

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле

Арсенал: Рая, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Майлз Льюис-Скелли, Сака, Едегор, Троссар, Хаверц

