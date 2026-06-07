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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 05:02 |
427
0

Динамо усложняет трансфер звезды сборной Украины

«Трабзонспор» интересуется Цыганковым

07 июня 2026, 05:02 |
427
0
Динамо усложняет трансфер звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно пытаться подписать вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова, однако в потенциальной сделке может возникнуть дополнительный фактор, который затруднит переговоры.

Речь идет о киевском «Динамо», которое имеет финансовые интересы в трансфере игрока и может получить часть от последующей продажи футболиста. Именно этот нюанс способен повлиять на итоговую сумму сделки и структуру платежей.

Столичный клуб претендует аж на 50 процентов от будущего игрока, из-за этого «Жирона» хочет заработать больше.

В «Трабзонспоре» рассматривают Цыганкова как приоритетное усиление флангов и уже контактируют с представителями игрока. Сообщается, что украинец не против варианта с переходом в турецкий клуб.

В то же время интерес к вингеру сохраняет и «Аякс», однако финансовые условия могут сыграть не в пользу голландцев, которые уступают в конкуренции более состоятельным клубам.

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трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Karadeniz Gazetesi
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