Легендарный клуб связался с Виктором Цыганковым
Вингер «Жироны» может продолжить карьеру в составе «Аякса»
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Игорь Цыганык.
По информации источника, нидерландский клуб связался с 28-летним футболистом и его агентами. До конкретного предложения пока переговоры не дошли.
В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее в Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета «Жироны».
