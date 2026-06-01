Легендарный клуб связался с Виктором Цыганковым

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, нидерландский клуб связался с 28-летним футболистом и его агентами. До конкретного предложения пока переговоры не дошли.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

