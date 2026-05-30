Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, в финале ЛЧ будет быстрый гол»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – «Арсенал», который состоится сегодня в Будапеште.

– Противостояние обещает быть очень интересным, ведь выяснять отношения будут команды, у которых разная игровая философия. ПСЖ – это, прежде всего, доминирование на мяче, вертикальные пасы в завершающей фазе атак, безумные скорости, у «Арсенала» – другие сильные стороны: организованная игра в обороне, акцентированные атаки через фланги, домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений. Хотя, если будет быстрый гол, то в эти планы будут внесены коррективы. И мне как тренеру интересно, как сработают команды в такой ситуации.

По-моему, сегодня шансы финалистов равны. Все же, поскольку я давний поклонник английских клубов, буду болеть за «Арсенал». Лондонцы близки к тому, чтобы наконец стать и сильнейшими в Европе.

