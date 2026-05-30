Усман Дембеле: «Они заслужили быть здесь. Это топовая команда»

Звёздный нападающий ПСЖ Усман Дембеле ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Вингер, помимо эмоций вокруг главного матча турнира, высказался о роли Луиса Энрике и повреждении, которое получил в конце сезона.

«Луис Энрике? Он один из лучших тренеров, которые были у меня за всю карьеру. Он очень помог мне прогрессировать – как с мячом, так и без него. Он дает мне много полезных советов и подсказок, и я стараюсь реализовывать это на поле. Нужно впитывать как можно больше опыта от таких главных тренеров.

Всегда хочешь играть в конце мая – в финале Лиги чемпионов. В прошлом году это был очень важный момент. У нас молодая команда с большими амбициями. Победа завтра стала бы исторической. Мы остаемся сосредоточенными – впереди очень сильный соперник.

Мы видели весь ажиотаж вокруг этого финала еще с прошлого года. Это придает уверенности и приносит радость. Нам нравится видеть, как они наслаждаются этими моментами. Мы надеемся подарить им то, чего они хотят.

Мы наслаждаемся этими моментами. У нас молодая, очень хорошая команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мы голодны до побед во всем — будь то Лига чемпионов, чемпионат или национальные кубки. Чтобы быть на вершине, нужно выигрывать такие трофеи много раз.

Моё повреждение? Я не боялся пропустить этот финал из-за травмы. Сезон был сложным, но тренер и штаб отлично нас подготовили. Я чувствую себя на 100%, и команда тоже. Мы хорошо подготовились, поэтому надеемся быть в полной готовности завтра.

«Арсенал» – это топ-команда. Мы видели это и по их победе в Премьер-лиге, и по первому месту на групповом этапе Лиги чемпионов. Они заслужили быть здесь, играют в отличный футбол. Они сильны во всех линиях – как в атаке, так и в защите. Тренер тоже проделал отличную работу. Он заслужил привести их к титулу чемпиона Премьер-лиги», – сказал Усман.

Напомним, финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.