  Усман Дембеле: «Они заслужили быть здесь. Это топовая команда»
30 мая 2026, 14:17 | Обновлено 30 мая 2026, 14:29
Усман Дембеле: «Они заслужили быть здесь. Это топовая команда»

Игрок ПСЖ – о финале Лиги чемпионов и «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Звёздный нападающий ПСЖ Усман Дембеле ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Вингер, помимо эмоций вокруг главного матча турнира, высказался о роли Луиса Энрике и повреждении, которое получил в конце сезона.

«Луис Энрике? Он один из лучших тренеров, которые были у меня за всю карьеру. Он очень помог мне прогрессировать – как с мячом, так и без него. Он дает мне много полезных советов и подсказок, и я стараюсь реализовывать это на поле. Нужно впитывать как можно больше опыта от таких главных тренеров.

Всегда хочешь играть в конце мая – в финале Лиги чемпионов. В прошлом году это был очень важный момент. У нас молодая команда с большими амбициями. Победа завтра стала бы исторической. Мы остаемся сосредоточенными – впереди очень сильный соперник.

Мы видели весь ажиотаж вокруг этого финала еще с прошлого года. Это придает уверенности и приносит радость. Нам нравится видеть, как они наслаждаются этими моментами. Мы надеемся подарить им то, чего они хотят.

Мы наслаждаемся этими моментами. У нас молодая, очень хорошая команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мы голодны до побед во всем — будь то Лига чемпионов, чемпионат или национальные кубки. Чтобы быть на вершине, нужно выигрывать такие трофеи много раз.

Моё повреждение? Я не боялся пропустить этот финал из-за травмы. Сезон был сложным, но тренер и штаб отлично нас подготовили. Я чувствую себя на 100%, и команда тоже. Мы хорошо подготовились, поэтому надеемся быть в полной готовности завтра.

«Арсенал» – это топ-команда. Мы видели это и по их победе в Премьер-лиге, и по первому месту на групповом этапе Лиги чемпионов. Они заслужили быть здесь, играют в отличный футбол. Они сильны во всех линиях – как в атаке, так и в защите. Тренер тоже проделал отличную работу. Он заслужил привести их к титулу чемпиона Премьер-лиги», – сказал Усман.

Напомним, финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

