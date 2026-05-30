Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определилась судьба Левандовски в матче против Украины
30 мая 2026, 22:42
Определилась судьба Левандовски в матче против Украины

Знаменитый нападающий войдет в заявку, сообщил тренер Урбан

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан ответил на вопрос, стоит ли ожидать появления знаменитого нападающего Роберта Левандовски в матче против сборной Украины.

«Сыграет ли Левандовски? Он будет в заявке, но мы решим, начнет ли он с первых минут или выйдет по ходу игры. У нас есть определенный план. Роберт всегда хочет играть, и мы также хотим использовать его возможности», – сказал тренер.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
