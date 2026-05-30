Определилась судьба Левандовски в матче против Украины

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан ответил на вопрос, стоит ли ожидать появления знаменитого нападающего Роберта Левандовски в матче против сборной Украины.

«Сыграет ли Левандовски? Он будет в заявке, но мы решим, начнет ли он с первых минут или выйдет по ходу игры. У нас есть определенный план. Роберт всегда хочет играть, и мы также хотим использовать его возможности», – сказал тренер.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.