Определилась судьба Левандовски в матче против Украины
Знаменитый нападающий войдет в заявку, сообщил тренер Урбан
Главный тренер сборной Польши Ян Урбан ответил на вопрос, стоит ли ожидать появления знаменитого нападающего Роберта Левандовски в матче против сборной Украины.
«Сыграет ли Левандовски? Он будет в заявке, но мы решим, начнет ли он с первых минут или выйдет по ходу игры. У нас есть определенный план. Роберт всегда хочет играть, и мы также хотим использовать его возможности», – сказал тренер.
Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
