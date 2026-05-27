В воскресенье, 31 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Польши.

Матч начнется в 18:30 и состоится на Городском стадионе во Вроцлаве. Для нового наставника «сине-желтых» Андреа Мальдеры эта игра станет дебютной во главе национальной команды.

Обе сборные используют июньские матчи для подготовки к старту в Лиге наций, которая начнется осенью 2026 года.

После встречи с поляками украинская команда также проведет контрольный матч против сборной Дании – игра запланирована на 7 июня.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.