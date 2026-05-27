Где смотреть онлайн матч Польша – Украина
Матч состоится 31 мая во Вроцлаве
В воскресенье, 31 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Польши.
Матч начнется в 18:30 и состоится на Городском стадионе во Вроцлаве. Для нового наставника «сине-желтых» Андреа Мальдеры эта игра станет дебютной во главе национальной команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе сборные используют июньские матчи для подготовки к старту в Лиге наций, которая начнется осенью 2026 года.
После встречи с поляками украинская команда также проведет контрольный матч против сборной Дании – игра запланирована на 7 июня.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 27 мая в Лейпциге состоится финальный матч Лиги конференций
Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом