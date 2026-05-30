Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль
Вместо него пего планируют назначить Ираолу
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, наставник Арне Слот покидает Ливерпуль (клуб уже подтвердил официально).
Такое решение было принято обеими сторонами после подведения итогов сезона 2025/26, в котором Красные в АПЛ закончили на 5-й позиции, потерпев 12 поражений.
Слот отработал с командой два года. В прошлом сезоне Ливерпуль завоевал чемпионский титул.
Сообщается, что фаворитом на пост нового тренера команды является экс-наставник Борнмута Андони Ираола.
Лето этого года ознаменовано большими изменениями в команде: уходят Мохамед Салах, Энди Робертсон, Ибрахима Конате и, возможно, Алиссон.
🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼
Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины