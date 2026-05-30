Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль
Англия
30 мая 2026, 14:22 | Обновлено 30 мая 2026, 14:30
916
2

Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль

Вместо него пего планируют назначить Ираолу

30 мая 2026, 14:22 | Обновлено 30 мая 2026, 14:30
916
2 Comments
Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, наставник Арне Слот покидает Ливерпуль (клуб уже подтвердил официально).

Такое решение было принято обеими сторонами после подведения итогов сезона 2025/26, в котором Красные в АПЛ закончили на 5-й позиции, потерпев 12 поражений.

Слот отработал с командой два года. В прошлом сезоне Ливерпуль завоевал чемпионский титул.

Сообщается, что фаворитом на пост нового тренера команды является экс-наставник Борнмута Андони Ираола.

Лето этого года ознаменовано большими изменениями в команде: уходят Мохамед Салах, Энди Робертсон, Ибрахима Конате и, возможно, Алиссон.

По теме:
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Салах принял срочное решение после увольнения Слота из Ливерпуля
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Ливерпуль Арне Слот Английская Премьер-лига Андони Ираола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30.05.2026, 04:52
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Футбол | 30.05.2026, 13:15
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 23:09
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
прощай, лысый физрук )
Ответить
+1
Ливерпуль сначала забрал директора Борнмута, теперь за тренером пришел. Круговорот кадров в естественной среде, но до Италии еще далеко. Там турнули Аллегри, его Наполи подбирает..
Ответить
0
Популярные новости
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 25
Футбол
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
28.05.2026, 12:15 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 13
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем