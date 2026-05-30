Большое решение в АПЛ. Арне Слот покидает Ливерпуль

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, наставник Арне Слот покидает Ливерпуль (клуб уже подтвердил официально).

Такое решение было принято обеими сторонами после подведения итогов сезона 2025/26, в котором Красные в АПЛ закончили на 5-й позиции, потерпев 12 поражений.

Слот отработал с командой два года. В прошлом сезоне Ливерпуль завоевал чемпионский титул.

Сообщается, что фаворитом на пост нового тренера команды является экс-наставник Борнмута Андони Ираола.

Лето этого года ознаменовано большими изменениями в команде: уходят Мохамед Салах, Энди Робертсон, Ибрахима Конате и, возможно, Алиссон.