Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 13:51 |
308
0

Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ

Наставник «Левого Берега» наблюдал за «Александрией»

30 мая 2026, 13:51 |
308
0
Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

Приближение последнего тура Первой лиги и переходных матчей за право играть в элите продолжают держать интригу не только в болельщицких кругах. Прямое отношение это имеет сразу к пяти клубам, два из которых на сегодняшний день еще не определились с итоговым местом в турнирной таблице второго по рангу дивизиона нашего футбола – «Черноморец» и «Левый берег». В заключительный игровой день сезона 2025/26 станет известно, кто из них займет 2-е место и войдет в элиту напрямую, а кто финиширует на 3-й строчке и будет ждать переходных матчей с «Александрией».

Как стало известно Sport.ua, несмотря на всю серьезность в процессе подготовки к решающему матчу с «Ингульцом», главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь все же выкроил время для не менее важного дела – просмотра возможного соперника. Накануне он отправился из столицы в Киевскую область, где в селе Михайловка-Рубежевка Бучанского района проходил спарринг двух неудачников прошлого чемпионата в УПЛ – «Кудровки» и «Александрии». Расположившись на трибуне стадиона СФК «Сокол», наставник «аистов» внимательно следил за игрой александрийцев, ведь в случае завершения чемпионата третьими, именно с командой Владимира Шарана его подопечным придется встречаться в переходных играх.

Как уже сообщал Sport.ua, в этом контрольном матче «Александрия» уступила «Кудровке» 0:2.

Переходные поединки, в которых соперники сыграют дома и в гостях, состоятся 5 и 9 июня. В одной паре встретятся «Кудровка» – «Агробизнес», а в другой «Александрия» сыграет с «Черноморцем» или «Левым Берегом».

По теме:
Вернидуб рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Экс-форвард сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
Ворскла – Подолье. Первая лига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига инсайд Левый Берег Киев Александрия Александр Рябоконь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
Футбол | 30 мая 2026, 13:12 1
США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу

Поговорим обо всем, что нужно знать до момента начала мундиаля

Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Футбол | 30 мая 2026, 07:32 10
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением

Киевляне возглавили престижный рейтинг CIES

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30.05.2026, 04:52
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 23:09
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 25
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 33
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем