Рябоконь посетил матч своего возможного соперника за выход в УПЛ

Приближение последнего тура Первой лиги и переходных матчей за право играть в элите продолжают держать интригу не только в болельщицких кругах. Прямое отношение это имеет сразу к пяти клубам, два из которых на сегодняшний день еще не определились с итоговым местом в турнирной таблице второго по рангу дивизиона нашего футбола – «Черноморец» и «Левый берег». В заключительный игровой день сезона 2025/26 станет известно, кто из них займет 2-е место и войдет в элиту напрямую, а кто финиширует на 3-й строчке и будет ждать переходных матчей с «Александрией».

Как стало известно Sport.ua, несмотря на всю серьезность в процессе подготовки к решающему матчу с «Ингульцом», главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь все же выкроил время для не менее важного дела – просмотра возможного соперника. Накануне он отправился из столицы в Киевскую область, где в селе Михайловка-Рубежевка Бучанского района проходил спарринг двух неудачников прошлого чемпионата в УПЛ – «Кудровки» и «Александрии». Расположившись на трибуне стадиона СФК «Сокол», наставник «аистов» внимательно следил за игрой александрийцев, ведь в случае завершения чемпионата третьими, именно с командой Владимира Шарана его подопечным придется встречаться в переходных играх.

Как уже сообщал Sport.ua, в этом контрольном матче «Александрия» уступила «Кудровке» 0:2.

Переходные поединки, в которых соперники сыграют дома и в гостях, состоятся 5 и 9 июня. В одной паре встретятся «Кудровка» – «Агробизнес», а в другой «Александрия» сыграет с «Черноморцем» или «Левым Берегом».