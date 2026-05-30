ОФИЦИАЛЬНО. Работал в Наполи и Ювентусе. Аталанта сменила спортдира

«Аталанта» объявила на официальном сайте о назначении спортивным директором клуба Кристиано Джунтоли.

54-летний итальянец подписал контракт до 2029 года.

Джунтоли родился во Флоренции, а свою карьеру спортивного менеджера начал лишь в 36 лет, 18 лет назад.

После первоначальной работы в «Специи» на должности спортивного директора он был одним из ключевых архитекторов невероятного взлета «Карпи», получив четыре повышения в классе за пять лет, перейдя из Серии D до своего исторического первого участия в чемпионате Серии А.

После шести успешных сезонов в Эмилии и победной серии, которая сразу же закрепила за ним статус одного из лучших менеджеров итальянского футбола, в Неаполе, начиная с 2015 года, он пережил еще один значительный и успешный этап своей карьеры, выиграв Кубок Италии (сезон 2019/20) и историческое третье Скудетто для «Наполи» (сезон 2022/23).

Летом 2023 года он перешел на должность управляющего директора по футболу в «Ювентусе», с которым выиграл Кубок Италии в первом из двух своих сезонов в Турине.

Семьи Перкасси и Пальюка, а также весь клуб «нерадзурри» искренне поздравляют директора Джунтоли и желают ему успехов на новой должности.