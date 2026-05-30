Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда НБА назвал победителя финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Лига чемпионов
30 мая 2026, 12:27 | Обновлено 30 мая 2026, 12:31
63
0

Звезда НБА назвал победителя финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Яннис Адетокунбо сделал свой выбор

30 мая 2026, 12:27 | Обновлено 30 мая 2026, 12:31
63
0
Звезда НБА назвал победителя финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный игрок баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов 2025/26, в котором ПСЖ померяется силами с «Арсеналом».

Баскетболист прибыл в столицу Венгрии – Будапешт, где состоится финал, и поделился своим прогнозом на решающий матч.

По мнению Янниса, обе команды смогут отметиться забитыми мячами, однако победу со счетом 2:1 одержит лондонский «Арсенал».

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на «Пушкаш-Арене». Начало игры – в 19:00.

По теме:
Лидер Арсенала заговорил о Тьерри Анри перед финалом Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз на финал Лиги чемпионов от Игоря Цыганыка
ФОТО. Звездный фанат. Анри поддержал Арсенал перед финалом Лиги чемпионов
Яннис Адетокунбо Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал НБА Милуоки Бакс
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30 мая 2026, 08:23 7
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение

Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной

Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Футбол | 30 мая 2026, 09:21 6
Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Известный наставник предполагает, что в поединке «ПСЖ» – «Арсенал» будет забито три мяча

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29.05.2026, 13:17
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги
Футбол | 30.05.2026, 10:23
Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги
Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Футбол | 29.05.2026, 23:12
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 24
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
30.05.2026, 07:48
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем