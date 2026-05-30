Звезда НБА назвал победителя финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Яннис Адетокунбо сделал свой выбор
Звездный игрок баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов 2025/26, в котором ПСЖ померяется силами с «Арсеналом».
Баскетболист прибыл в столицу Венгрии – Будапешт, где состоится финал, и поделился своим прогнозом на решающий матч.
По мнению Янниса, обе команды смогут отметиться забитыми мячами, однако победу со счетом 2:1 одержит лондонский «Арсенал».
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на «Пушкаш-Арене». Начало игры – в 19:00.
Giannis Antetokounmpo's UCL prediction 👀#UCLfestival pic.twitter.com/4LGvo5HSne— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026
