ФОТО. Звездный фанат. Анри поддержал Арсенал перед финалом Лиги чемпионов
Тьерри побывал на предматчевой тренировке команды
Звёздный в прошлом нападающий Тьерри Анри заранее прибыл в Будапешт на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Арсенал» и ПСЖ.
Француз не просто станет зрителем центрального противостояния турнира, он будет поддерживать на стадионе «канониров».
За день до матча Тьерри посетил тренировку «Арсенала» на «Пушкаш-Арене», обменявшись объятиями и словами с главным тренером Микелем Артетой.
Также Анри дал наставления на игру двум ключевым игрокам лондонского клуба – Деклану Райсу и Букайо Сака.
Особой деталью визита Тьерри на тренировку «Арсенала» стала фирменная кепка француза, на которой была изображена эмблема лондонского клуба.
Arsenal royalty 👑— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026
Saka x Henry ❤️#UCLfinal
