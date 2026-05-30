  4. ФОТО. Звездный фанат. Анри поддержал Арсенал перед финалом Лиги чемпионов
30 мая 2026, 11:49 | Обновлено 30 мая 2026, 11:50
Тьерри побывал на предматчевой тренировке команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Звёздный в прошлом нападающий Тьерри Анри заранее прибыл в Будапешт на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Арсенал» и ПСЖ.

Француз не просто станет зрителем центрального противостояния турнира, он будет поддерживать на стадионе «канониров».

За день до матча Тьерри посетил тренировку «Арсенала» на «Пушкаш-Арене», обменявшись объятиями и словами с главным тренером Микелем Артетой.

Также Анри дал наставления на игру двум ключевым игрокам лондонского клуба – Деклану Райсу и Букайо Сака.

Особой деталью визита Тьерри на тренировку «Арсенала» стала фирменная кепка француза, на которой была изображена эмблема лондонского клуба.

Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал фото Тьерри Анри
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
старина Анри )))
