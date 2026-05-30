ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в лазарете. Английский клуб попрощался с игроком
«Брайтон» не продлит контракт с Адамом Уортоном
Английский клуб «Брайтон» официально объявил об уходе 31-летнего центрального защитника Адама Уортона.
«Чайки» решили не продлевать контракт с футболистом, который пропустил весь сезон из-за травмы.
Адам начал свой путь в составе «Брайтона» в 2019 году, перейдя из клуба «Бристоль Сити».
За этот период Уортон принял участие в 158 матчах за «чаек», оформив восемь голов и три результативные передачи.
Adam Webster will leave the club this summer when his current contract expires at the end of June.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 29, 2026
Everyone at the Albion would like to thank Adam for his commitment and professionalism during his time here and wish him every success for the future. 💙🤍
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне возглавили престижный рейтинг CIES
Трансфер Александра Романчука могут оформить «Вердер», «Аугсбург» и «Фрайбург»