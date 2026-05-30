Англия
30 мая 2026, 11:59 |
ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в лазарете. Английский клуб попрощался с игроком

«Брайтон» не продлит контракт с Адамом Уортоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский клуб «Брайтон» официально объявил об уходе 31-летнего центрального защитника Адама Уортона.

«Чайки» решили не продлевать контракт с футболистом, который пропустил весь сезон из-за травмы.

Адам начал свой путь в составе «Брайтона» в 2019 году, перейдя из клуба «Бристоль Сити».

За этот период Уортон принял участие в 158 матчах за «чаек», оформив восемь голов и три результативные передачи.

Андрей Витренко
