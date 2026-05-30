ВОРОБЕЙ – о финале Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал в Будапеште

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о финале Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал» Лондон.

– Андрей, в целом какие у вас ожидания от финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Арсенал»? Главный матч еврокубкового сезона состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене».

– Ожидаю только хорошего футбола! Учитывая то, как они играли в полуфиналах и в четвертьфиналах, мы ждем, скажем так, продолжения этой сказки. Это, можно сказать, сказка! Хочется такие матчи смотреть и смотреть. Надеемся, что финал в таком же ключе будет, а также что матч получится ярким и результативным.

– «Арсенал» – это команда, которой в 2000-м году вы впервые в карьере забили в основном раунде Лиги чемпионов. Приятно, что лондонцы опять в финале? У «канониров» есть шансы выиграть самый престижный еврокубок?

– Приятно! «Арсенал» давно шел к этому. Приятно, конечно, что команда дошла до финала. Но я не буду за «Арсенал» болеть. У каждого человека есть свои команды, которые нравятся в чемпионатах. «Арсенал» – это, скажем так, не моя команда, которая мне нравится в чемпионате Англии. Поэтому я буду болеть за ПСЖ.

– То есть вы в финале будете поддерживать ПСЖ?

– В этой паре да. Я буду за ПСЖ.

– За тренерским противостоянием Луиса Энрике и Микеля Артеты в рамках финала Лиги чемпионов тоже будет интересно наблюдать?

– Конечно, интересно. У каждого тренера свое понимание, свое развитие. У Артеты одно, у Энрике другое. И будет интересно! Будет интересно увидеть сверхрезультативный ПСЖ и «Арсенал», у которого очень дисциплинированная игра в обороне. «Арсенал» на протяжении сезона показал, что это команда, которая очень мало пропускает. Будет интересно посмотреть на это противостояние.

– В прошлой Лиге чемпионов «Арсенал» в групповой стадии победил парижан со счетом 2:0, а затем в плей-офф ПСЖ в полуфинале обыграл лондонцев 3:1 по сумме двух матчей. Попробует взять реванш «Арсенал» за тот полуфинал? Или ПСЖ будет доказывать, что у них команда сильнее?

– Я думаю, они не будут как-то помнить свои прошлогодние выступления. Я думаю, что они будут решать вопросы сегодняшнего дня, скажем так. Да, у ПСЖ очень хорошая линия атаки. Парижская команда играет в атаке красиво и результативно. «Арсенал» любит контролировать мяч. Поэтому интересно будет посмотреть на это противостояние. Но я не думаю, что они будут учитывать, что в том году было. Я думаю, команды будут отталкиваться от того, что у них на данный момент.



– ПСЖ захочет повторить прошлогодний успех? Была также в СМИ информация, что парижане желают три раза кряду победить в Лиге чемпионов, как это недавно сделал «Реал» Мадрид.



– В этом году ПСЖ по силам выиграть Лигу чемпионов. Какой будет парижская команда в следующем году, мы посмотрим. По поводу этого года есть надежда и уверенность, что ПСЖ должен выиграть в финале. Как будет – посмотрим в финальном поединке. Но на данный момент, я думаю, что ПСЖ должен второй год подряд выиграть Лигу чемпионов.



– Счет 5:0, как в 2025-м году в матче с «Интером», может быть опять в финале?

– Не будет, не будет. Я даю тысячу процентов, что «Арсенал» со счетом 0:5 не проиграет. Я думаю, «Арсенал» пять голов не пропустит. Мне кажется, что «Арсенал» даже три мяча не пропустит. Дай Бог, чтобы ПСЖ забил два мяча. У «Арсенала» дисциплина на очень хорошем уровне, особенно в игре в обороне.

– А вообще возможно, что пять голов в финале будет?

– На две команды – возможно. Возможно все! Может, мои слова будут совершенно противоположными. Но, я думаю, что команды не будут раскрываться. Но при этом у ПСЖ есть очень скоростные атакующие футболисты, которые могут что-то придумать впереди. И это дает им небольшое преимущество в этом.



– Кто в составах ПСЖ и «Арсенала» имеет больше всего шансов на то, чтобы забить?

– Это футбол. В таких матчах еще очень сильно влияют стандарты. «Арсенал» очень хорошо разыгрывает угловые и штрафные. У лондонцев на каждый матч какая-то новая заготовка. Я думаю, что на финальную игру у Артеты тоже будет какой-то свой козырь в кармане в плане стандартов. Я думаю, что можно ожидать от любого футболиста результативные действия. В таких финальных матчах очень многое будут решать стандартные положения. А у «Арсенала» в этом плане есть хорошие заготовки.

– И серия пенальти, наверное, может быть?

– Я бы не хотел, чтобы доходило до серии пенальти. Все-таки это лотерея. Хочется, чтобы команда-победитель выиграла финал на поле. В основное время или в дополнительное время. Не важно. Хочется, чтобы победитель заслуженно выиграл в финале Лиги чемпионов.

– Обе команды уже стали победителями своих чемпионатов. ПСЖ это делает постоянно, а вот «Арсенал» стал лучшим впервые за долгое время. Также интересно, кто будет лучше подготовлен к финалу эмоционально? ПСЖ, который постоянно выигрывает Лигу 1 или «Арсенал», который победил в АПЛ?

– Одинаково. Оба клуба стали чемпионами в своих лигах. Если говорить о чемпионатах, то, конечно, АПЛ гораздо сильнее, чем Лига 1. ПСЖ и «Арсенал» являются победителями своих чемпионатов, поэтому они будут в равных условиях в этом плане.