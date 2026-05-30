30 мая 2026, 13:15 | Обновлено 30 мая 2026, 13:36
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал

Вечером 30 мая в Будапеште состоится финальный матч Лиги чемпионов

30 мая в 19:00 в Будапеште, столице Венгрии, состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26.

За трофей сыграют французский ПСЖ и английский Арсенал.

ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз – ранее были поражение от Баварии (0:1) в 2020 году и победа над Интером (5:0) в 2025 году.

Арсенал ранее играл в финале ЛЧ один раз – в 2006 году канониры уступили Барселоне (1:2).

Оба клуба стали чемпионами своих стран и уже получили путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Из-за этого произошел ребаланс, и прямую путевку в основу ЛЧ 2026/27 получил донецкий Шахтер благодаря своему рейтингу.

🏆 Англия выиграла уже два еврокубковых турнира и может оформить евротребл!

Ранее Астон Вилла из Бирмингема стал победителем Лиги Европы 2025/26, разгромив в Стамбуле немецкий Фрайбург (3:0).

В решающем матче Лиги конференций в Лейпциге лондонский Кристал Пэлас переиграл испанский Райо Вальекано (1:0).

Если Лигу чемпионов выиграет Арсенал, то все три еврокубковых трофея сезона соберут у себя клубы из Англии.

Такой пример полного доминирования клубов в Европе уже был в истории один раз – Италия выиграла три трофея в сезоне 1989/90.

Италия выиграла все три еврокубка в сезоне 1989/90

  • 🏆 Кубок чемпионов (будущая ЛЧ): Милан
  • 🏆 Кубок обладателей кубков: Сампдория
  • 🏆 Кубок УЕФА (будущая ЛЕ): Ювентус

⚽️ Путь команд к финалу Лиги чемпионов: ПСЖ – Арсенал

Скорей, будет треблоевр.
