  4. Хацкевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом
Хацкевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, где ПСЖ встретится с лондонским Арсеналом.

«Понятно, что это всего один матч, но именно он завершает клубный сезон на самом высоком уровне. Конечно, я еще под впечатлением первых полуфинальных поединков.

Ответные матчи были несколько прагматичнее, но все же ожидаю, что обе команды, которые любят играть в атаку и умеют гибко менять свой тактический стиль, покажут интересный футбол. Жду качественную игру именно в плане атаки и быстрых переходов – из обороны в атаку и наоборот

ПСЖ – более атакующая команда. Но надо понимать, что парижане в чемпионате и в Лиге чемпионов – это два разных коллектива. Они умеют подстраиваться под стиль соперника, быть тактически гибкими. Это было отлично видно в матче с Баварией: команда умеет играть без мяча, умеет терпеть. Поэтому ПСЖ сейчас очень гибок

Арсенал где-то более прагматичен. Но во второй части чемпионата лондонцы тоже перестроились. Итоговый результат – это прежде всего заслуга главного тренера. Он разнообразил игру команды: теперь Арсенал может играть как в открытый атакующий футбол, так и прагматично сугубо на результат», – сказал Александр.

Матч ПСЖ – Арсенал состоится в субботу, 30 мая. Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена, а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
