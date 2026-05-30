Маркевич спрогнозировал счет матча ПСЖ – Арсенал в финале Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич спрогнозировал счет финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и лондонский Арсенал.

«Мне почему-то кажется, что французская команда во второй раз выигрывает Лигу чемпионов. И если прогнозировать эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит в один мяч. Счет – 2:1», – сказал Маркевич.

Матч ПСЖ – Арсенал состоится в субботу, 30 мая. Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена, а стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.