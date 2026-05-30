Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 09:47
В Шахтер вернулись два украинца, которые могут получить шанс от Арды Турана

Тимур Пузанков и Эдуард Козик провели нынешний сезон в составе «Колоса» из Ковалевки

ФК Шахтер Донецк. Эдуард Козик

Защитник Эдуард Козик и вратарь Тимур Пузанков вернулись в расположение донецкого «Шахтера» после завершения аренд в другом клубе Украинской Премьер-лиге.

Оба украинских футболиста выступали за «Колос» из Ковалевки и помогли команде Руслана Костышина занять шестое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Голкипер провел три матча, в которых пропустил два мяча и два раза сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. В активе Козика – 26 игр, один забитый мяч и одна результативная передача.

«Горняки» на данном этапе не определились с будущим своих игроков. И Пузанков, и Козик могут получить шанс от главного тренера Арды Турана во время тренировочных сборов.

Козик имеет вариант с продолжением карьере в житомирском «Полесье» – в услугах 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер «волков» Руслан Ротань.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
