Мирон МАРКЕВИЧ: «Всего пять футболистов соответствуют уровню Динамо»

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением относительно проблем киевского «Динамо», которое заняло четвертое место в турнирной таблице по итогам сезона:

«Проблема киевского клуба – нехватка квалифицированных игроков. Только пять футболистов соответствуют уровню «Динамо». Среди них – Пономаренко и Редушко...

Когда Ярмоленко на поле, команда еще играет. Если его нет, то нет. Киевлянам нужно усиливаться. Да, клуб делает ставку на украинцев, но даже с такой стратегией можно найти добротных игроков», – признался Маркевич.

Пономаренко провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. В активе Редушко – 16 игр за первую команду, два забитых мяча и три ассиста.

Подопечные Игоря Костюка пропустили вперед в турнирной таблице житомирское «Полесье», черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».