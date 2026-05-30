  4. Леоненко назвал футболиста Динамо, который стал лучшим игроком Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 10:39
Леоненко назвал футболиста Динамо, который стал лучшим игроком Премьер-лиги

Экс-форвард сборной Украины отметил влияние талантливого форварда Матвея Пономаренко

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал лучших футболистов сезона после завершения Премьер-лиги 2025/26:

«Я считаю, что первый – Матвей Пономаренко, второй – Назар Домчак, а третье место пусть делят Глейкер Мендоса и Проспер Оба. За Домчаком гоняются все!

Когда нападающий забивает, все его хотят приобрести – это просто. Однако когда за вратарем гоняются – это уже что-то значит, тем более, он выступает не в «Шахтере» или «Динамо», а в «Карпатах».

Желаю Пономаренко и Домчаку удачи и хорошей карьеры, но пока неясно, где они будут играть в следующем сезоне», – признался Леоненко.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 12 мячами.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Карпаты Львов Назар Домчак Глейкер Мендоса Проспер Оба Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Домчака трохи всі перехвалюють.
