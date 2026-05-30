Леоненко назвал футболиста Динамо, который стал лучшим игроком Премьер-лиги
Экс-форвард сборной Украины отметил влияние талантливого форварда Матвея Пономаренко
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал лучших футболистов сезона после завершения Премьер-лиги 2025/26:
«Я считаю, что первый – Матвей Пономаренко, второй – Назар Домчак, а третье место пусть делят Глейкер Мендоса и Проспер Оба. За Домчаком гоняются все!
Когда нападающий забивает, все его хотят приобрести – это просто. Однако когда за вратарем гоняются – это уже что-то значит, тем более, он выступает не в «Шахтере» или «Динамо», а в «Карпатах».
Желаю Пономаренко и Домчаку удачи и хорошей карьеры, но пока неясно, где они будут играть в следующем сезоне», – признался Леоненко.
В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 12 мячами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
