Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный вариант. Экс-игрок сборной Англии определился с новым клубом
Англия
30 мая 2026, 09:59 | Обновлено 30 мая 2026, 10:06
331
0

Неожиданный вариант. Экс-игрок сборной Англии определился с новым клубом

Киран Триппьер станет частью «Вулверхэмптона»

30 мая 2026, 09:59 | Обновлено 30 мая 2026, 10:06
331
0
Неожиданный вариант. Экс-игрок сборной Англии определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

35-летний фланговый защитник Киран Триппьер определился со своим будущим после завершения контракта с «Ньюкаслом».

Опытный футболист решил покинуть расположение «сорок» и продолжить карьеру в Англии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Киран неожиданно перейдет в «Вулверхэмптон», который вылетел из АПЛ.

Триппьер уже подписал с «волками» двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

В «Ньюкасл» Киран перешел в начале 2022 года из мадридского «Атлетико». На счету защитника 160 матчей за «сорок», четыре гола и 29 результативных передач.

Также в своей карьере Триппьер защищал цвета «Барнсли», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

За сборную Англии Киран провел 54 матча после дебюта в 2017 году. В составе национальной команды защитник принял участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, однако с 2024 года вызовов в сборную больше не получает.

По теме:
Защитник сборной Украины заинтересовал три клуба немецкой Бундеслиги
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от учасника Лиги Европы
В Шахтер вернулись два украинца, которые могут получить шанс от Арды Турана
Киран Триппьер Вулверхэмптон Ньюкасл Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 мая 2026, 12:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30 мая 2026, 04:52 2
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен

Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев

Маркевич спрогнозировал счет матча ПСЖ – Арсенал в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 10:03
Маркевич спрогнозировал счет матча ПСЖ – Арсенал в финале Лиги чемпионов
Маркевич спрогнозировал счет матча ПСЖ – Арсенал в финале Лиги чемпионов
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Футбол | 30.05.2026, 07:32
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
28.05.2026, 12:15 3
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 33
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем