Неожиданный вариант. Экс-игрок сборной Англии определился с новым клубом

35-летний фланговый защитник Киран Триппьер определился со своим будущим после завершения контракта с «Ньюкаслом».

Опытный футболист решил покинуть расположение «сорок» и продолжить карьеру в Англии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Киран неожиданно перейдет в «Вулверхэмптон», который вылетел из АПЛ.

Триппьер уже подписал с «волками» двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

В «Ньюкасл» Киран перешел в начале 2022 года из мадридского «Атлетико». На счету защитника 160 матчей за «сорок», четыре гола и 29 результативных передач.

Также в своей карьере Триппьер защищал цвета «Барнсли», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

За сборную Англии Киран провел 54 матча после дебюта в 2017 году. В составе национальной команды защитник принял участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, однако с 2024 года вызовов в сборную больше не получает.