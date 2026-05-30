Неожиданный вариант. Экс-игрок сборной Англии определился с новым клубом
Киран Триппьер станет частью «Вулверхэмптона»
35-летний фланговый защитник Киран Триппьер определился со своим будущим после завершения контракта с «Ньюкаслом».
Опытный футболист решил покинуть расположение «сорок» и продолжить карьеру в Англии.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Киран неожиданно перейдет в «Вулверхэмптон», который вылетел из АПЛ.
Триппьер уже подписал с «волками» двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
В «Ньюкасл» Киран перешел в начале 2022 года из мадридского «Атлетико». На счету защитника 160 матчей за «сорок», четыре гола и 29 результативных передач.
Также в своей карьере Триппьер защищал цвета «Барнсли», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».
За сборную Англии Киран провел 54 матча после дебюта в 2017 году. В составе национальной команды защитник принял участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, однако с 2024 года вызовов в сборную больше не получает.
🚨🐺 Wolves agree deal to sign Kieran Trippier on a free move, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026
Deal done on a two year contract as @SkySports_Keith reports.
The agreement will include an extra season as option. Trippier already said yes. pic.twitter.com/6N3TH4RJnS
