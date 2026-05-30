ФОТО. Порноактриса обратилась к футболисту ПСЖ перед финалом ЛЧ

Накануне финала Лиги чемпионов вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался в центре необычной истории вне футбольного поля.

Как сообщает The Sun, российская порноактриса Мэри Рок пожелала голкиперу удачи в матче с «Арсеналом» и пообещала ему «страстную ночь» за каждый сейв в финале.

Однако главным героем истории стала жена футболиста Марина Кондратюк, которая с юмором отреагировала на предложение.

«Порноактриса пожелала моему мужу удачи в финале Лиги чемпионов и пообещала горячую ночь за каждый сейв. Она не знает, что для него страстная ночь – это разгадывать кроссворды, смотреть интеллектуальные шоу и ложиться спать в 23:30, потому что утром тренировка», – написала Марина.

Напомним, финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ состоится 30 мая в Будапеште.