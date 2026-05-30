ФОТО. Жена Конопли обратилась к мужу после трансфера в Бундеслигу

Ефим Конопля официально стал игроком немецкой «Боруссии» Менхенгладбах, перейдя в клуб на правах свободного агента после ухода из «Шахтера».

По этому случаю Анастасия Конопля опубликовала в Instagram серию семейных фотографий со стадиона нового клуба. На снимках Ефим позирует вместе с женой и дочерью на фоне «Боруссии-Парк». Особое внимание привлекла подпись к публикации.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Так горжусь тобой! Лучшее еще впереди», – написала Анастасия, отметив страницу клуба.

Для семьи Конопли этот день стал особенным и символизировал начало нового этапа карьеры 26-летнего украинского футболиста в Бундеслиге.