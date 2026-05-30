ФОТО. Жена Конопли обратилась к мужу после трансфера в Бундеслигу
Анастасия Конопля и ее трогательное послание
Ефим Конопля официально стал игроком немецкой «Боруссии» Менхенгладбах, перейдя в клуб на правах свободного агента после ухода из «Шахтера».
По этому случаю Анастасия Конопля опубликовала в Instagram серию семейных фотографий со стадиона нового клуба. На снимках Ефим позирует вместе с женой и дочерью на фоне «Боруссии-Парк». Особое внимание привлекла подпись к публикации.
«Так горжусь тобой! Лучшее еще впереди», – написала Анастасия, отметив страницу клуба.
Для семьи Конопли этот день стал особенным и символизировал начало нового этапа карьеры 26-летнего украинского футболиста в Бундеслиге.
