Идет за трофеем? Зверев отдал сет, но пробился в 1/8 финала Ролан Гаррос

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде Зверев в четырех сетах переиграл представителя Франции Кантена Алиса (АТР 90) за 3 часа и 10 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Кантен Алис (Франция) – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 3:6, 7:5, 2:6

Зверев во второй раз одолел Алиса – в конце марта Александр справился с Кентеном в 1/8 финала Мастерса в Майами.

Далее Зверев поборется против лаки-лузера Йеспера де Йонга, который в третьем круге выбил Карена Хачанова.

Зверев считается главным фаворитом на трофей Ролан Гаррос после вылета Янника Синнера и Новака Джоковича.