Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Идет за трофеем? Зверев отдал сет, но пробился в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 01:59 | Обновлено 30 мая 2026, 02:03
55
0

Идет за трофеем? Зверев отдал сет, но пробился в 1/8 финала Ролан Гаррос

Кантен Алис сумел взять одну партию у третьей ракетки мира

30 мая 2026, 01:59 | Обновлено 30 мая 2026, 02:03
55
0
Идет за трофеем? Зверев отдал сет, но пробился в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев из Германии пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде Зверев в четырех сетах переиграл представителя Франции Кантена Алиса (АТР 90) за 3 часа и 10 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Кантен Алис (Франция) – Александр Зверев (Германия) [2] – 4:6, 3:6, 7:5, 2:6

Зверев во второй раз одолел Алиса – в конце марта Александр справился с Кентеном в 1/8 финала Мастерса в Майами.

Далее Зверев поборется против лаки-лузера Йеспера де Йонга, который в третьем круге выбил Карена Хачанова.

Зверев считается главным фаворитом на трофей Ролан Гаррос после вылета Янника Синнера и Новака Джоковича.

По теме:
Один из фаворитов Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 по сетам и спас 2 матчбола
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Жоау Фонсека – Новак Джокович. Поражение легенды. Видеообзор матча
Кантен Алис Александр Зверев Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29 мая 2026, 08:04 32
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс

Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»

Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Футбол | 29 мая 2026, 13:33 6
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ

Тренер посетит Черкассы

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 29.05.2026, 13:17
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Футбол | 29.05.2026, 21:02
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
28.05.2026, 07:45 17
Бокс
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 5
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем