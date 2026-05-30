25-летний английский левый вингер Энтони Гордон стал 7-м самым дорогим приобретением в истории Барселоны.

Англичанин перешел из Ньюкасл Юнайтед в состав каталонцев за 80 млн евро.

За всю историю существования клуба Барселона заплатила больше только за Усмана Дембеле (148 млн евро), Филиппе Коутинью (135 млн евро), Антуана Гризманна (120 млн евро), Неймара (88 млн евро), Фрэнки де Йонга (86 млн евро) и Луиса Суареса (81.72 млн евро).

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Барселоны