  4. Энтони Гордон стал 7-м самым дорогим приобретением в истории Барселоны
30 мая 2026, 00:02
Вспомним топ-10 самых дорогих трансферов игроков в состав каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

25-летний английский левый вингер Энтони Гордон стал 7-м самым дорогим приобретением в истории Барселоны.

Англичанин перешел из Ньюкасл Юнайтед в состав каталонцев за 80 млн евро.

За всю историю существования клуба Барселона заплатила больше только за Усмана Дембеле (148 млн евро), Филиппе Коутинью (135 млн евро), Антуана Гризманна (120 млн евро), Неймара (88 млн евро), Фрэнки де Йонга (86 млн евро) и Луиса Суареса (81.72 млн евро).

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Барселоны

  • 148 млн евро – Усман Дембеле (2017/18, из Боруссии Дортмунд)
  • 135 млн евро – Филиппе Коутинью (2017/18, из Ливерпуля)
  • 120 млн евро – Антуан Гризманн (2019/20, из Атлетико)
  • 88 млн евро – Неймар (2013/14, из Сантоса)
  • 86 млн евро – Фрэнки де Йонг (2019/20, из Аякса)
  • 81.72 млн евро – Луис Суарес (2014/15, из Ливерпуля)
  • 80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед)
  • 69.5 млн евро – Златан Ибрагимович (2009/10, из Интера)
  • 61 млн евро – Дани Ольмо (2024/25, с РБ Лейпциг)
  • 60 млн евро – Миралем Пьянич (2020/21, из Ювентуса)
