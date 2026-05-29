ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко опубликовал трогательный пост о результатах благотворительного проекта Game4Ukraine.

Шевченко напомнил, что в феврале 2022 года Михайло-Коцюбинский лицей в Черниговской области был серьезно поврежден в результате удара российской ракеты во время оккупации региона.

5 августа 2023 года Андрей Шевченко вместе с футболистом сборной Украины Александром Зинченко провели в Лондоне благотворительный матч Game4Ukraine, чтобы собрать средства на восстановление учебного заведения.

Теперь президент УАФ показал кадры лицея после реконструкции. На фотографиях можно увидеть современные классы, отремонтированные коридоры и спортивную площадку, а также сравнение здания до и после восстановления.

«Рад, что наконец вернулся сюда, вижу восстановленные стены лицея и слышу веселый гомон школьников», – написал Шевченко.

Также он поблагодарил Правительство Великобритании и всех партнеров проекта, благодаря которым удалось вернуть детей к обучению в восстановленной школе.