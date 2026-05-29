Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
Другие новости
29 мая 2026, 23:44 |
331
0

ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне

Легенда украинского футбола показал результат масштабного восстановления

29 мая 2026, 23:44 |
331
0
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
Instagram. Андрей Шевченко и Александр Зинченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко опубликовал трогательный пост о результатах благотворительного проекта Game4Ukraine.

Шевченко напомнил, что в феврале 2022 года Михайло-Коцюбинский лицей в Черниговской области был серьезно поврежден в результате удара российской ракеты во время оккупации региона.

5 августа 2023 года Андрей Шевченко вместе с футболистом сборной Украины Александром Зинченко провели в Лондоне благотворительный матч Game4Ukraine, чтобы собрать средства на восстановление учебного заведения.

Теперь президент УАФ показал кадры лицея после реконструкции. На фотографиях можно увидеть современные классы, отремонтированные коридоры и спортивную площадку, а также сравнение здания до и после восстановления.

«Рад, что наконец вернулся сюда, вижу восстановленные стены лицея и слышу веселый гомон школьников», – написал Шевченко.

Также он поблагодарил Правительство Великобритании и всех партнеров проекта, благодаря которым удалось вернуть детей к обучению в восстановленной школе.

По теме:
ФОТО. Звездный футболист арестован: замешаны наркотики
ФОТО. Красавица-правнучка Пушкаша появилась на арене перед финалом ЛЧ
ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины под руководством Мальдеры
фото российско-украинская война Андрей Шевченко Александр Зинченко сборная Украины по футболу lifestyle благотворительность
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Футбол | 29 мая 2026, 21:23 0
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию
Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы после 2-го тура: Франция разгромила Данию

Французская команда забила соперникам 4 безответных мяча

«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Футбол | 29.05.2026, 19:18
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
29.05.2026, 08:41 2
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 11
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем