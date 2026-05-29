ФОТО. Коридор почета и торт. Сборная Украины ярко поздравила Миколенко

Украинская ассоциация футбола показала, как игроки и тренерский штаб сборной Украины поздравили Виталия Миколенко с днем рождения.

29 мая защитнику английского «Эвертона» исполнилось 27 лет. По случаю праздника для футболиста подготовили сразу несколько сюрпризов.

Сначала Миколенко вручили именную футболку сборной с номером 27. Затем партнеры по команде устроили традиционный «коридор почета» на тренировке. Завершилось празднование тортом со свечой, который вынесли во время командного ужина.

Болельщики в комментариях присоединились к поздравлениям, пожелав Миколенко здоровья, успехов и новых побед в составе национальной команды.