Вингер Барселоны близок к тому, чтобы покинуть клуб летом

Шведский вингер Руни Барджи может покинуть «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 19-летнему футболисту не хватает игрового времени. Он осознает, что Ламин Ямал является безальтернативным основным правым вингером.

В текущем сезоне на счету Руни Барджи 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Энтони Гордон стал футболистом «Барселоны».