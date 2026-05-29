Испания29 мая 2026, 23:16 |
Вингер Барселоны близок к тому, чтобы покинуть клуб летом
Руни Барджи не хватает игрового времени
Шведский вингер Руни Барджи может покинуть «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 19-летнему футболисту не хватает игрового времени. Он осознает, что Ламин Ямал является безальтернативным основным правым вингером.
В текущем сезоне на счету Руни Барджи 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Энтони Гордон стал футболистом «Барселоны».
