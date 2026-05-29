Заря планирует продлить контракт с украинским защитником
Игорь Пердута близок к тому, чтобы остаться в луганской команде ещё на один год
Как стало известно Sport.ua, луганская «Заря» намерена продлить контракт с украинским фулбеком Игорем Пердутой.
Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2026 года. Руководство клуба УПЛ планирует продлить соглашение с ветераном.
Игорь Пердута за «Зарю» провел всего один сезон, до этого он защищал цвета «Ворсклы», «Тернополя» и «Нивы».
В текущем сезоне на счету фулбека 21 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
«Заря» с 46 очками завершила сезон чемпионата Украины на восьмом месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» летом потеряет ещё двух легионеров.
