  4. Луганская Заря летом потеряет ещё двух легионеров
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 17:34 | Обновлено 26 мая 2026, 17:43
Луганская Заря летом потеряет ещё двух легионеров

Нваезе и Тронтель покинут клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Тронтель

Летом луганская «Заря» потеряет целый ряд футболистов. Помимо Петара Мичина и Романа Вантуха, об уходе которых клуб уже объявил официально, команду покинут Кристофер Нваэзе и Жан Тронтель.

Источник сообщает, что нигериец не смог закрепиться в составе луганчан после возвращения из аренды в Молдове. Он уйдет из «Зари» на правах свободного агента. Словенец же отказался возвращаться в Украину, но клуб, за который он выступает на правах аренды, согласился выкупить его контракт. На этого футболиста в целом существует значительный спрос в Европе.

По итогам сезона команда Виктора Скрипника заняла восьмое место в УПЛ, набрав 46 очков в 30 турах.

