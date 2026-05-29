Мартин ЭДЕГОР: «Выиграли АПЛ 22 года спустя и хотим войти в историю»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор дал комментарий за сутки до финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Это нечто особенное, чего мы можем добиться. Прошло 22 года с тех пор, как мы [ранее] выиграли Премьер-лигу, и теперь мы хотим войти в историю. Когда ты чувствуешь вкус поднятого трофея, тебе хочется сделать это снова. Это будет значить очень много для всех, поэтому мы с нетерпением ждем игры.

Я не чувствую себя другим человеком [после победы в лиге], но мы так долго боролись, и теперь давление спало. Это не сильно меняет ситуацию, но это потрясающее чувство и достижение. Нам нужно сохранить эту позитивную энергию и опыт на завтра, и мы просто с нетерпением ждем игры», – заявил Эдегор.

27-летний норвежец забил один гол и отдал восемь результативных передач в 35 матчах сезона за «Арсенал».