Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем

Будущее Александра Зубкова в «Трабзонспоре» остается неопределенным. По информации турецких источников, украинский вингер намерен покинуть клуб из-за семейных обстоятельств.

Сообщается, что агент футболиста уже приступил к поиску новой команды для своего клиента. В то же время руководство «Трабзонспора» готово рассмотреть вариант с трансфером только при условии получения выгодного предложения.

В турецком клубе не намерены продавать украинца с убытками. В частности, «бордо-синие» не готовы серьезно рассматривать предложения, ниже суммы, которую заплатили за игрока. Напомним, трансфер Зубкова обошелся «Трабзонспору» примерно в 6 миллионов евро.