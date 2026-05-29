Украина. Премьер лига29 мая 2026, 20:36 | Обновлено 29 мая 2026, 20:37
663
1
Колос определился с еще одним летним новичком
Клуб заботится об укреплении обороны
Как стало известно Sport.ua, ряды «Колоса» вскоре пополнит 32-летний центральный защитник Роман Гончаренко, у которого 30 июня истекает контракт с «Вересом».
Он хорошо знаком болельщикам «Колоса», ведь с 2022 по 2024 годы уже защищал цвета клуба. Гончаренко должен заменить стопера Валерия Бондаренко, решившего продолжить карьеру в другой команде.
В прошлом чемпионате УПЛ Роман Гончаренко провел в составе «Вереса» 19 поединков.
Ранее «Колос» подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании.
