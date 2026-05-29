29 мая 2026, 20:36 | Обновлено 29 мая 2026, 20:37
Колос определился с еще одним летним новичком

Клуб заботится об укреплении обороны

НК Верес. Роман Гончаренко

Как стало известно Sport.ua, ряды «Колоса» вскоре пополнит 32-летний центральный защитник Роман Гончаренко, у которого 30 июня истекает контракт с «Вересом».

Он хорошо знаком болельщикам «Колоса», ведь с 2022 по 2024 годы уже защищал цвета клуба. Гончаренко должен заменить стопера Валерия Бондаренко, решившего продолжить карьеру в другой команде.

В прошлом чемпионате УПЛ Роман Гончаренко провел в составе «Вереса» 19 поединков.

Ранее «Колос» подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании.

Андрей Писаренко
он в Верес ушел потому что слабоват был для Колоса, и в Вересе не тянул, просто альтернативы не было.
крайне нелогичное решение.
