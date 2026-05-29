Колос определился с еще одним летним новичком

Как стало известно Sport.ua, ряды «Колоса» вскоре пополнит 32-летний центральный защитник Роман Гончаренко, у которого 30 июня истекает контракт с «Вересом».

Он хорошо знаком болельщикам «Колоса», ведь с 2022 по 2024 годы уже защищал цвета клуба. Гончаренко должен заменить стопера Валерия Бондаренко, решившего продолжить карьеру в другой команде.

В прошлом чемпионате УПЛ Роман Гончаренко провел в составе «Вереса» 19 поединков.

Ранее «Колос» подписал лучшего бомбардира чемпионата Албании.