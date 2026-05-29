Мальдера объяснил отсутствие Калюжного в заявке сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил непопадание хавбека Ивана Калюжного в заявку «сине-желтых» на товарищеские матчи с Польшей (31 мая) и Данией (7 июня):

– На этот сбор вы не вызвали Ивана Калюжного, опорного полузащитника «Металлиста 1925». В ходе последних отборочных матчей он, в принципе, был основным опорным полузащитником. Его называли преемником Тараса Степаненко. Правильно ли я понимаю вашу мотивацию, что игрок такого профиля не совсем органичен для вашего футбола? Или есть другие причины?

– Я видел его, я просматривал матчи и, как я уже говорил ранее, двери в сборную не закрыты ни для кого, и для него тоже. У него есть четко определенные игровые характеристики. Калюжный — опорный полузащитник оборонительного плана, который прекрасно диктует игру. В этой конкретной роли он просто великолепный исполнитель. Просто на данный момент я отдаю предпочтение полузащитникам, которые обладают немного другими навыками, но это вовсе не означает, что его не могут вызвать на следующие сборы. Я тоже могу изменить свое мнение.

Возможно, я представлял игру команды одним образом, а потом пойму, что нам лучше действовать с классическим опорным перед обороной, а не с двумя центральными полузащитниками. Это зависит от многих факторов, поэтому это ни в коем случае не какое-то исключение. Абсолютно нет. Прелесть национальной сборной в том, что если тренер ошибается, если он делает неверный выбор, у него всегда есть возможность в следующий раз вызвать других игроков.

Я бы очень хотел, чтобы игроки с трепетом в сердце ждали объявления состава. Сейчас, когда многие страны объявляли составы на крупный турнир, меня поразили искренние эмоции игроков во время обнародования списков. То, как они ждали, чтобы услышать свое имя, я убежден, что наши ребята чувствуют то же самое. И я хочу, чтобы так было всегда. Быть вызванным в свою национальную сборную – это должно быть большой гордостью. А в это сложное время и тем более.

В текущем сезоне на счету Ивана Калюжного 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами.