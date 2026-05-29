Атлетико выступил с заявлением по Альваресу и Барселоне

Пресс-служба «Атлетико» прокомментировала слухи о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону»:

«Нет, «Атлетико» Мадрид никогда бы не пошел на такое. Однако в последние месяцы мы сталкиваемся с кампанией преследования и дискредитации одного из наших игроков. Умышленные утечки информации, «фейковые новости», постоянные проявления неуважения, «барселонская» машина придумывает истории, звонки перед прямыми противостояниями... Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейской коллегии или прибегать к политическим связям, чтобы зарегистрировать игроков. Уважение и ценности».

До этого пресс-служба мадридского гранда опубликовала шутливое сообщение о Ямале, Педри и Рафинье.