Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико выступил с заявлением по Альваресу и Барселоне
Испания
29 мая 2026, 20:16 | Обновлено 29 мая 2026, 20:29
381
0

Атлетико выступил с заявлением по Альваресу и Барселоне

В Мадриде не особо довольны действиями каталонского клуба

29 мая 2026, 20:16 | Обновлено 29 мая 2026, 20:29
381
0
Атлетико выступил с заявлением по Альваресу и Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Пресс-служба «Атлетико» прокомментировала слухи о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону»:

«Нет, «Атлетико» Мадрид никогда бы не пошел на такое. Однако в последние месяцы мы сталкиваемся с кампанией преследования и дискредитации одного из наших игроков. Умышленные утечки информации, «фейковые новости», постоянные проявления неуважения, «барселонская» машина придумывает истории, звонки перед прямыми противостояниями... Но, конечно, нам бы и в голову не пришло держать на зарплате вице-президента судейской коллегии или прибегать к политическим связям, чтобы зарегистрировать игроков. Уважение и ценности».

До этого пресс-служба мадридского гранда опубликовала шутливое сообщение о Ямале, Педри и Рафинье.

По теме:
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Колос определился с еще одним летним новичком
Ньюкасл получит намного больше 80 млн евро за Гордона. Детали сделки
трансферы трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Барселона Атлетико Мадрид
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетико Мадрид
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29 мая 2026, 07:22 6
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины

На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален

Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 29 мая 2026, 08:41 2
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен

Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев

Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 14:01
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стародубцева не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны
Футбол | 29.05.2026, 19:38
В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны
В Испании высказались о будущем Ваната и Цыганкова после вылета Жироны
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
28.05.2026, 12:15 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 37
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем