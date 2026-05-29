Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, немецкий клуб связался с «зебрами» по трансфер 26-летнего футболиста, которого рассматривают как постоянную опцию ротации для Гарри Кейна. Уже этим летом контракт Влаховича с «Ювентусом» подходит к концу, клуб не хочет терять футболиста.

Также в подписании серба заинтересованы «Наполи», «Атлетико» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне на счету Душана Влаховича 23 матча, в которых он успел отличиться 10 забитыми мяачми и 2 голевыми пеедачами.

Ранее сообщалось о том, что Ювентус может попрощаться с лидером.