Бавария нацелилась на именитого форварда. Уже связались в грандом
Карьеру в Мюнхене может продолжить бомбардир «Ювентуса» Душан Влахович
Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, немецкий клуб связался с «зебрами» по трансфер 26-летнего футболиста, которого рассматривают как постоянную опцию ротации для Гарри Кейна. Уже этим летом контракт Влаховича с «Ювентусом» подходит к концу, клуб не хочет терять футболиста.
Также в подписании серба заинтересованы «Наполи», «Атлетико» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне на счету Душана Влаховича 23 матча, в которых он успел отличиться 10 забитыми мяачми и 2 голевыми пеедачами.
Ранее сообщалось о том, что Ювентус может попрощаться с лидером.
