  4. Бавария нацелилась на именитого форварда. Уже связались в грандом
29 мая 2026, 18:39
Бавария нацелилась на именитого форварда. Уже связались в грандом

Карьеру в Мюнхене может продолжить бомбардир «Ювентуса» Душан Влахович

Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в составе «Баварии». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, немецкий клуб связался с «зебрами» по трансфер 26-летнего футболиста, которого рассматривают как постоянную опцию ротации для Гарри Кейна. Уже этим летом контракт Влаховича с «Ювентусом» подходит к концу, клуб не хочет терять футболиста.

Также в подписании серба заинтересованы «Наполи», «Атлетико» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне на счету Душана Влаховича 23 матча, в которых он успел отличиться 10 забитыми мяачми и 2 голевыми пеедачами.

Ранее сообщалось о том, что Ювентус может попрощаться с лидером.

Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
