Ювентус может попрощаться с лидером. Им интересуются Бавария и клубы АПЛ

Бразильский защитник Глейсон Бремер может покинуть «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetto delo Sport.

По информации источника, главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти не считает 29-летнего футболиста неприкасаемым. После того, как «зебры» не квалифицировались в Лигу чемпионов, клуб благодаря продаже бразильца может улучшить финансовое положение.

Сумма потенциального трансфера составляет 40 миллионов евро.

В подписании Бремера заинтересованы «Бавария» и клубы АПЛ. В текущем сезоне на счету Глейсона Бремера 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

