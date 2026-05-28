Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус может попрощаться с лидером. Им интересуются Бавария и клубы АПЛ
Италия
28 мая 2026, 13:35 | Обновлено 28 мая 2026, 14:08
604
1

Ювентус может попрощаться с лидером. Им интересуются Бавария и клубы АПЛ

Глейсон Бремер может покинуть Турин

28 мая 2026, 13:35 | Обновлено 28 мая 2026, 14:08
604
1 Comments
Ювентус может попрощаться с лидером. Им интересуются Бавария и клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейсон Бремер

Бразильский защитник Глейсон Бремер может покинуть «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetto delo Sport.

По информации источника, главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти не считает 29-летнего футболиста неприкасаемым. После того, как «зебры» не квалифицировались в Лигу чемпионов, клуб благодаря продаже бразильца может улучшить финансовое положение.

Сумма потенциального трансфера составляет 40 миллионов евро.

В подписании Бремера заинтересованы «Бавария» и клубы АПЛ. В текущем сезоне на счету Глейсона Бремера 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.

Ранее стало известно, кто будет тренировать «Ювентус» в следующем сезоне.

По теме:
Манчестер Сити может потерять Холанда, Родри и Гвардиола после сезона 25/26
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании голкипера Динамо
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Глейсон Бремер Ювентус Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28 мая 2026, 08:29 27
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27 мая 2026, 19:00 130
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже

Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Бокс | 28.05.2026, 10:00
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Топ-5 cкандальных остановок в истории бокса. Кличко тоже пострадал
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
Футбол | 28.05.2026, 13:01
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
Лучшим ассистентом УПЛ-2025/26 стал Александр Пихаленок
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28.05.2026, 09:53
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В Реал бы его. 
Ответить
0
Популярные новости
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 6
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 30
Футбол
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем