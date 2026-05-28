Ювентус может попрощаться с лидером. Им интересуются Бавария и клубы АПЛ
Глейсон Бремер может покинуть Турин
Бразильский защитник Глейсон Бремер может покинуть «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetto delo Sport.
По информации источника, главный тренер туринской команды Лучано Спаллетти не считает 29-летнего футболиста неприкасаемым. После того, как «зебры» не квалифицировались в Лигу чемпионов, клуб благодаря продаже бразильца может улучшить финансовое положение.
Сумма потенциального трансфера составляет 40 миллионов евро.
В подписании Бремера заинтересованы «Бавария» и клубы АПЛ. В текущем сезоне на счету Глейсона Бремера 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами.
Ранее стало известно, кто будет тренировать «Ювентус» в следующем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» расстанется с Артемом Довбиком
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже